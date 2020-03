Cirque du Soleil estuda falência por causa da pandemia de coronavírus

A fase não é das melhores para o Cirque du Soleil. Depois de suspender espetáculos e dispensar cerca de 95% do seu staff por conta da pandemia de coronavírus, o Cirque du Soleil Entertainment Group está avaliando opções para reestruturar dívidas, entre elas um potencial decreto de falência. A informação foi divulgada na noite da última quinta-feira, 26, pela agência Reuters.

“É o dia mais difícil da história do Cirque du Soleil Entertainment Group. Estamos profundamente tristes pelas medidas drásticas tomadas hoje, já que o corte temporário no staff inclui muitos trabalhadores dedicados. Infelizmente, essa foi a nossa única opção a medida que fomos obrigados a nos posicionar em meio a essa tempestade” disse Daniel Lamarre, presidente do grupo, em comunicado divulgado na última semana, após o corte de mais de 4.000 funcionários.

Segundo as fontes ouvidas pela agência, o Cirque du Soleil está trabalhando com consultores de reestruturação para abordar uma crise de liquidez e suas dívidas de aproximadamente 900 milhões de dólares. Credores também estão se consultando com conselheiros enquanto se preparam para negociar com a empresa, que não comentou assunto até o momento.