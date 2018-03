‘Círculo de Fogo: A Revolta’ desbanca ‘Pantera Negra’ nos EUA

O filme Círculo de Fogo: A Revolta estreou bem nos Estados Unidos e tirou de Pantera Negra, que reinou por quase um mês, o primeiro lugar na bilheteria. O novo filme, do filme de ação Círculo de Fogo, faturou 28 milhões de dólares, de acordo com a Exhibitor Relations, mas a produção atraiu críticas mistas e ficou aquém da estreia do primeiro longa da série, que fez 37,3 milhões de dólares.

Apesar de perder a liderança, Pantera Negra segue bem: o filme foi o segundo mais visto, com receita de 16,7 milhões de dólares. O sucesso da Marvel, estrelado por Chadwick Boseman, Michael B. Jordan e Lupita Nyong’o, já faturou 631 milhões de dólares nos Estados Unidos e no Canadá, se tornando o filme de super-herói de maior receita no mercado formado pelos dois países de acordo com o Box Office Mojo, ultrapassando Os Vingadores (2012).

Em terceiro lugar pela segunda semana seguida, ficou o filme de baixo orçamento Eu Só Posso Imaginar, com ganhos de 13,8 milhões de dólares. O quarto lugar ficou com o recém-lançado Gnomeu e Julieta: O Mistério do Jardim, que faturou 10,6 milhões de dólares.

Quem caiu bastante foi Tomb Raider: A Origem, longa da Warner Bros. estrelado pela atriz Alicia Vikander como a destemida Lara Croft. O filme despencou do segundo para o quinto lugar na bilheteria americana.

Completando o top 10 estão Uma Dobra no Tempo (US$ 8 milhões), Com Amor, Simon (US$ 7,8 milhões), Paulo, Apóstolo de Cristo (US$ 5 milhões), A Noite do Jogo (US$ 4,2 milhões) e Sol da Meia-Noite (US$ 4,1 milhões).

Bilheteria brasileira

No Brasil, Círculo de Fogo também estreou à frente, seguido pela comédia nacional Os Farofeiros e por Pantera Negra, segundo dados preliminares da ComScore, empresa que acompanha e afere bilheterias: