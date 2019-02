Cineasta português Manoel de Oliveira deixa hospital recuperado

Lisboa, 20 jul (EFE).- O cineasta português Manoel de Oliveira, de 103 anos, recebeu alta nesta sexta-feira e deixou o Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, no Porto, onde estava há oito dias devido às complicações de uma doença respiratória.

Fontes da família do diretor, considerado um dos maiores do cinema português, disseram que Oliveira encontra-se bem. O próprio cineasta, em sua saída do hospital, fez questão de ressaltar aos jornalistas que está ansioso para voltar ao trabalho.

Porta-vozes do centro hospitalar asseguraram que Oliveira superou sem incidências sua infecção respiratória, que teria sido provocada por uma insuficiência cardíaca.

Manuel de Oliveira, que chegou a estar na unidade de terapia intensiva devido à gravidade de seu estado, não precisará de atendimento médico especial, embora os médicos tenham recomendado uma intensa fisioterapia durante sua recuperação.

O diretor, que costuma realizar um filme por ano, está prestes a estrear o longa-metragem ‘O Gebo e a Sombra’, que será exibido no Festival de Veneza no final de agosto.

Seu próximo projeto, já anunciado, é ‘A Igreja do Diabo’, uma adaptação da obra do escritor Machado de Assis. EFE