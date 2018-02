Não a protestos e outras quatro regras da família real britânica

A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, chamou atenção na noite do último domingo por aparecer de verde quando todos, em protesto contra os casos de abuso e assédio que vêm sendo denunciados pelas mulheres de Hollywood, trajavam preto na cerimônia de entrega dos prêmios Bafta, o Oscar britânico, em Londres. A cor representava o luto da indústria do entretenimento. A escolha fashion de Kate — um vestido verde-escuro com uma faixa preta —, no entanto, respeitou uma das regras da família real, que segue uma série de normas nem sempre escritas de comportamento.

De acordo com o site oficial da monarquia, “Como chefe de Estado, a rainha deve se manter estritamente neutra em relação a assuntos políticos, sendo impossibilitada de votar ou se candidatar à eleição”. Kate é esposa do príncipe William, o segundo na linha sucessória do trono britânico. Apesar de a duquesa não poder apoiar o movimento em público, o uso da faixa negra no vestido e de sandálias pretas foi vista, por fãs da família real, como uma forma de manifestação favorável à causa feminina.

Essa é apenas uma das regras que a família real deve seguir. Confira outros cinco tópicos que fazem parte do protocolo fashion da monarquia britânica:

Pretinho básico

Todos os membros da família real devem sempre viajar com uma roupa preta na mala. De acordo com o jornal britânico The Independent, a peça é carregada para que, no caso da morte de algum parente, o integrante possa voltar para o Reino Unido já vestido a rigor. Ou seja, de luto.

Em 1952, a rainha Elizabeth II estava em uma viagem pelo Quênia quando soube da morte do pai, George VI. Como não havia uma roupa preta na mala da monarca, ela teve de se trocar dentro do avião só depois de voltar à Inglaterra.

Nada de calça

Em suas aparições públicas, o príncipe George usa, normalmente, shorts. Mesmo durante a viagem da família para o Canadá, onde enfrentou baixas temperaturas em 2016, o filho de Kate e William não pôde colocar uma calça. Pelas normas da realeza, ele ainda não possui idade adequada para usar calças. Um look que cubra os joelhos é opção apenas para crianças mais velhas, a partir dos oito anos, de acordo com a revista britânica Haper’s Baazar. Até lá, o herdeiro, hoje com 4 anos, deve continuar com as perninhas de fora.

Esmalte

Essa não é uma regra escrita, mas, ao entrar para a família real, deve-se evitar esmaltes coloridos. A rainha Elizabeth II considera unhas pintadas “vulgares”, segundo a revista americana Vanity Fair. Por isso, as mulheres usam apenas tons da cor da pele em eventos. No entanto, pode haver exceções. No dia do seu casamento, Kate Middleton ostentou unhas com um tom rosa-claro.

Hora do chapéu

As mulheres da família real britânica devem sempre usar chapéu em eventos formais. De acordo com a BBC, até os anos 1950 o acessório era utilizado em todas as saídas públicas. Hoje, ele é reservado para momentos solenes, realizados em lugares fechados até as 18h. Depois disso, é esperado que as mulheres já estejam com vestidos mais festivos, que devem ser acompanhados por tiaras. O adereço brilhante para a cabeça e as jóias da família só podem ser usados por mulheres casadas.

Roupas coloridas

A rainha Elizabeth II usualmente é vista com roupas chamativas, de cores como amarelo, verde e laranja. As escolhas peculiares não são uma regra, mas possuem uma boa causa. Segundo a revista americana Reader’s Digest, a rainha gosta de ser fácil de identificar no meio do público. “Ela precisa se destacar para que as pessoas possam dizer ‘Eu vi a rainha'”, afirmou Sophie Helen Rhys-Jones, a Condessa de Wessex, no documentário britânico The Queen at 90.