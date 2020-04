Cinco autores gratuitos na rede para ajudar na quarentena

– J.K. Rowling (foto)

A autora britânica liberou durante o mês de abril o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro volume da saga, lançado em 1997. O e-book está disponível em inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e japonês. Ele pode ser baixado no portal http://www.wizardingworld.com.

– Paulo Coelho

O escritor brasileiro pôs à disposição em seu site (paulocoelhoblog.com) quatro títulos para download gratuito enquanto durar o isolamento social: Brida (em português), O Caminho do Arco (inglês e espanhol), Manual do Guerreiro da Luz (inglês) e Manuscrito Encontrado em Accra (inglês, francês e italiano).

– Mauricio de Sousa

O cartunista brasileiro liberou até 25 de abril o pacote Gibis Históricos, que tem 188 títulos com aventuras de Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e cia., com os traços, o português e os tons de cores usados na época dos lançamentos. Os quadrinhos podem ser baixados no aplicativo Banca da Mônica, para iOS e Android.

– Amyr Klink

No audiolivro Cem Dias entre Céu e Mar, o navegador narra em sete episódios a travessia solitária de 6 500 quilômetros no Atlântico, entre a Namíbía (África) e a Bahia, em um barco a remo. A obra, que foi lançada em 1985 e já acumula 33 edições, está disponível no SoundCloud, Apple Podcasts, Deezer e Spotify.

– Yuval Noah Harari

O professor israelense, autor do best-seller Sapiens: uma Breve História da Humanidade, discorre no livro gratuito Na Batalha contra o Coronavírus, Faltam Líderes à Humanidade, originalmente um artigo para a revista Time, sobre como a cooperação entre os povos é fundamental para combater as epidemias.

Publicado em VEJA de 8 de abril de 2020, edição nº 2681