Cia do Chopp tem o melhor atendimento da capital

Não é preciso gastar muito tempo para descobrir os motivos que fizeram o júri conferir a este bar de Boa Viagem o prêmio de melhor atendimento. Sente-se em uma das mesinhas, peça um chope (R$ 9,80 a caldeireta do Devassa) e observe: Tony Sousa, o chef e dono da casa, está sempre presente no salão, na cozinha ou atrás do balcão. Os garçons são das antigas — Josivaldo Barbosa, o maître Migué, está ali desde 1999 — e carregam um sorriso espontâneo no rosto. Eles também chamam os clientes pelo nome, conhecem as preferências dos frequentadores mais assíduos e brincam aqui e acolá, mas não perdem o ritmo e a eficiência na hora de anotar e servir os pedidos. Se for uma noite de quinta-feira, entra em cena ainda Joaquim Inácio da Silva, o Beijoqueiro: aos 65 anos e aposentado, o garçom famoso em todo o Recife trabalha somente nesse dia para distribuir beijinhos aos clientes que pedem a porção de pastelzinho recheado de azeitona, camarão e mussarela (R$ 25,00, com seis unidades). Da cozinha saem ainda as empadas de camarão, frango, palmito ou queijo do reino, que circulam pelo salão e são vendidas por R$ 8,50 a unidade, e receitas mais elaboradas, caso do bacalhau à lagareiro. Com 500 gramas de lombo do pescado Gadus morrhua, o prato é servido com brócolis, ovo cozido, azeitona e batata ao murro (R$ 109,00). Na churrasqueira à vista dos clientes são assados itens como a maminha (R$ 68,00, 500 gramas) e o frango desossado (R$ 68,00, 950 gramas), ambos guarnecidos de farofa e vinagrete, e linguiças de frango, calabresa ou toscana, vendidas por R$ 6,00 cada uma. Outro prato famoso do lugar é o linguine feito na própria casa, envolto em um ragu que leva linguiça, carne moída e tomate italiano e é cozido por umas seis horas antes de se juntar à massa. Um panelão com a receita é colocado sobre o balcão somente às quintas, às 19 horas em ponto, para que os clientes se sirvam à vontade, sem pagar nada. No almoço, boa parte do público aposta em pratos executivos, como o filé à parmigiana, que custa R$ 34,00 e chega com dois acompanhamentos à escolha. Arroz de brócolis, farofa de ovos e espaguete ao alho e óleo estão entre as alternativas. Avenida Conselheiro Aguiar, 2775, Boa Viagem, ☎ 3465-9066 (240 lugares). 11h/23h30 (qui. a sáb. até 0h). Aberto em 1984.

