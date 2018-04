Chris Pratt, dos Guardiões da Galáxia: super-humor no trânsito de SP

Chris Pratt chegou ao Brasil na manhã desta terça-feira para promover Vingadores: Guerra Infinita, filme da Marvel que estreia em 26 de abril. O ator, que interpreta o personagem Senhor das Estrelas, mostrou bom humor ao chegar a São Paulo.

Em vídeos publicados em seu Instagram Stories, o americano aparece dentro do avião, depois no trânsito enquanto ouve Luis Fonsi e Maroon 5 e ainda passeando pelo Beco do Batman, espécie de galeria de arte de rua no bairro da Vila Madalena, Zona Oeste da capital paulista.

Em sua primeira visita ao Brasil, Pratt participará de um evento exclusivo para fãs e convidados. O ator é protagonista da franquia Guardiões da Galáxia, grupo de heróis que fará sua estreia no time dos Vingadores em Guerra Infinita.