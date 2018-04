Chris Pratt aprova pastel contra ressaca: ‘Absorve todo o álcool’

Na manhã desta quinta-feira, Chris Pratt conseguiu tomar as redes mais uma vez experimentando uma iguaria famosa no Brasil: o combo pastel com caldo de cana. O ator, que visita São Paulo para divulgar o filme Vingadores: Guerra Infinita, já havia feito caras e bocas para a feijoada. Mas o prato típico das feiras de rua paulistas foi seu favorito.

“Achei melhor que a feijoada”, diz, todo simpático, em conversa com a reportagem de VEJA. “Tomei algumas tequilas ontem e estava meio mal, mas o pastel foi bom para absorver todo álcool”, recomendou o ator sobre o melhor remédio que uma ressaca pode querer.

Pratt deixa o país na tarde desta quinta-feira. Infelizmente…

