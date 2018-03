Chris Hemsworth pode embarcar na franquia ‘Homens de Preto’

O ator australiano Chris Hemsworth, o Thor dos filmes do universo Marvel, negocia protagonizar o novo longa da franquia Homens de Preto. O filme, um spin-off (derivado), deve ter direção de F. Gary Gray, responsável por Straight Outta Compton: A História do N.W.A. (2015) e por Velozes e Furiosos 8 (2017).

Com estreia prevista para 2019, o novo Homens de Preto não terá nem Will Smith nem Tommy Lee Jones, astros dos três primeiros filmes da série, como protagonistas. Smith e Jones encarnaram na saga os agentes J e K, encarregados de proteger a Terra das ameaças extraterrestres.

O novo filme de Homens de Preto tem roteiro assinado por Matt Holloway e Art Marcum, que escreveram Homem de Ferro (2008) e Transformers: O Último Cavaleiro (2017). O objetivo da Sony Pictures, segundo o site da revista The Hollywood Reporter, é relançar a saga com novos atores e uma perspectiva renovada no estilo do que já foi feito com Jurassic Park e Jumanji.

Com mais de 500 milhões de dólares arrecadados no mundo todo, o filme original de Homens de Preto foi um grande sucesso em 1997 e deu origem a duas sequências: Homens de Preto 2 (2002) e Homens de Preto 3 (2012).