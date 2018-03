Chris Evans vai aposentar escudo de Capitão América

Desde Capitão América: O Primeiro Vingador (2011), Chris Evans já desfilou com o uniforme do super-herói Capitão América em três filmes como protagonista e em duas reuniões dos Vingadores – além de algumas pontas em outros longas da Marvel. Em abril deste ano, ele volta ao personagem para a superprodução Vingadores: Guerra Infinita e, no ano que vem, para a sequência do embate.

Os dois longas, diz ele, serão sua última vez no heroico figurino. A revelação foi feita pelo ator em entrevista ao jornal The New York Times. “É melhor descer do trem antes que alguém te empurre dele”, diz Evans.

Ele filmou os dois longas no ano passado e em breve deve refazer algumas cenas, encerrando seu contrato com a Marvel. Agora, o ator se dedica aos palcos da Broadway, onde ele faz sua estreia este mês com a peça Lobby Hero, na qual interpretará um policial charmoso e manipulador.