Chris Brown é preso logo após show na Flórida

Chris Brown foi preso logo após um show na Flórida, na noite desta quinta-feira. Segundo informações do TMZ, o rapper se apresentava no palco do anfiteatro Coral Sky, em West Palm Beach, enquanto diversos policiais o esperavam nos bastidores. Assim que terminou a apresentação, ele foi detido.

De acordo com policiais que falaram com o site, Brown foi preso por um antigo caso de agressão em Tampa, também na Flórida, em abril do ano passado, quando o rapper atacou um fotógrafo. O mandado de prisão ficou parado de 2017 até o momento, e foi ativado assim que o músico retornou ao Estado.

O rapper pagou 2.000 dólares de fiança e foi solto em seguida. Em suas redes sociais, sua equipe garante que ele ainda fará, nesta sexta, um show em Tampa.