Chiquinho Scarpa leva garotas de programa e segurança armada para camarote

O playboy mais controverso do Brasil, Chiquinho Scarpa marcou presença em um camarote no sambódromo do Anhembi neste sábado, 22. Sorridente, ele atendeu a todos os pedidos de fotos. “Deixa eu tocar na sua mão para me trazer dinheiro”, disse um dos convidados. Ele prontamente estendeu a mão e o deixou tocar diversas vezes.

O que chamou atenção, entretanto, foi que ele estava acompanhado – e não por uma mulher, mas por três. Uma loira, uma ruiva e uma morena, sua namorada. Indagado, ele brincou que as outras são suas ex. As mulheres, porém, não gostaram da brincadeira e foram logo dizendo que não era nada daquilo.

E não era mesmo, as duas são garotas de programa. Uma delas é a ex-namorada de Chiquinho, Luana Risério, com quem ele terminou em outubro do ano passado e fala abertamente que é garota de programa. A outra moça: “é uma amiga da Luana”, disse sem muitos detalhes. A reportagem apurou que o nome da ruiva é Melissa e o da morena é Cecília.

Chiquinho ainda estava acompanhado de perto por uma quarta, mas essa era profissional. A segurança particular de Chiquinho andava livremente pelo camarote com uma pistola semiautomática na cintura. “Mexeu com ele, mexeu comigo”, disse mostrando a arma. Chiquinho não se intimidou e revelou que além da moça haviam outros cinco seguranças espalhados pelo recinto. Perguntado se aquilo era realmente necessário em um camarote de luxo, o playboy respondeu: “Não estamos seguros em lugar nenhum hoje em dia”.

Publicidade

Mas a noite do famoso conde não terminou bem. Por volta das 02h00, quando a Gaviões da Fiel deixava o desfile. Uma terceira mulher (morena) apareceu e começou a discutir com Luana, que brava, ameaçou ir embora e deixar Chiquinho para trás. Visivelmente chateado e constrangido com a situação, Chiquinho resolveu pegar todas as mulheres e ir embora. “Ele não é fácil, e as mulheres não saem de cima dele”, disse a segurança particular. Parece que a noite será longa na mansão de Chiquinho.