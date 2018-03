Chile conquista primeiro Oscar e deixa Brasil para trás

O Chile conquistou na noite deste domingo a sua primeira estatueta no Oscar. O filme Uma Mulher Fantástica, sobre uma mulher transgênero que tenta refazer a vida após a morte do companheiro, e para isso tem de enfrentar o preconceito, em especial dos parentes do marido, foi o segundo longa chileno a ser indicado ao prêmio de melhor filme estrangeiro.

O primeiro foi No, com Gael Garcia Bernal, em 2012. O longa, sobre uma campanha para derrotar Pinochet em um referendo, tinha direção de Pablo Larrain, que é produtor de Uma Mulher Fantástica.

O Brasil, que já teve quatro indicações na categoria (O Pagador de Promessas, O Quatrilho, O Que É Isso, Companheiro? e Central do Brasil como filme estrangeiro, além de Fernanda Montenegro como atriz, Fernando Meirelles como diretor por Cidade de Deus e O Menino e o Mundo como melhor animação, entre outros), nunca levou um Oscar.