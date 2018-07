Chico Pinheiro comemora Dia do Beijo com selinho em amigo

O apresentador do Bom Dia Brasil, Chico Pinheiro, celebrou o dia 6 de julho, considerado o Dia do Beijo, com uma foto dando um selinho em um amigo nas redes sociais. “E hoje é o Dia Internacional do Beijo! Viva e deixe viver!”, escreveu na legenda da imagem.

Como ele provavelmente já esperava, muitos comentários críticos, alguns com teor homofóbico, tomaram os comentários. “Tem uma mulher bonita beijando macho. Que barbaridade. Cada um com seus gosto”, escreveu um dos usuários da rede social. A maior parte dos seguidores, contudo, aprovou a foto. “Uma pessoa bem resolvida não se preocupa com comentários infelizes de ninguém. Grande, Chico”, “Você é em minha opinião uma das mentes mais brilhantes do telejornal brasileiro, e essa foto só comprova minha opinião, respeito as diferenças, respeito a liberdade”, escreveram outros usuários.