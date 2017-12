Chico Buarque volta aos palcos com turnê ‘Caravanas’ em BH

Chico Buarque está de volta aos palcos. E a estreia nacional de sua turnê Caravanas — inspirada em seu novo disco, homônimo, lançado em agosto —, ocorre na noite desta quarta-feira, 13, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. A estreia de seu show anterior, Chico, também foi na capital mineira, há seis anos. No Palácio das Artes, a temporada se estende até dia 17 de dezembro. Os ingressos vão de 490 reais (inteira, plateia 1) a 160 reais (meia-entrada, plateia superior). O tour será retomado no ano que vem, de 4 a 21 de janeiro, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro; de 1º a 11 de março e de 22 de março a 1º de abril, no Tom Brasil, em São Paulo; e depois segue para outras capitais.

Além de nove canções tiradas de Caravanas, o novo repertório traz ainda 19 canções de diversas décadas, desde o início dos anos 1960 até os dias de hoje. A lista de músicas deve ser mantida em segredo até o show desta quarta, mas, segundo material divulgado para a imprensa, “o roteiro inclui músicas nunca presentes em seus espetáculos oficiais, algumas ausentes dos palcos há muitos anos, além de clássicos e lados B oportunamente resgatados”, ao longo de cerca de 1h30 de show.

Um dos principais lançamentos de 2017 — e já em várias listas de melhores discos do ano —, Caravanas exibe Chico Buarque em suas essências, de cronista, de compositor de canções sobre o amor, a mulher, os casais apaixonados (ou não mais).

Quando Chico subir ao palco nesta noite no Palácio das Artes, certamente sentirá a ausência do baterista que o acompanhou por décadas, o saudoso Wilson das Neves, que morreu este ano. Assim como no disco, Das Neves será substituído por Jurim Moreira. Ainda acompanham Chico na turnê o maestro, arranjador e violonista Luiz Claudio Ramos, João Rebouças (piano), Bia Paes Leme (teclados e vocais), Chico Batera (percussão), Jorge Helder (contrabaixo) e Marcelo Bernardes (flauta e sopros).