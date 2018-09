Chico Buarque concorre na categoria álbum do ano no Grammy Latino

A Academia Latina da Gravação anunciou nesta quinta-feira, 20, os indicados à 19.ª edição do Grammy Latino, a maior honraria da música latina. Chico Buarque concorre na categoria álbum do ano por Caravanas. Yamandu Costa, Hermeto Pascoal e Hamilton de Holanda estão na disputa de melhor álbum instrumental. João Bosco, Elza Soares, Edu Lobo, Dori Caymmi e Marcos Valle estão entre os indicados nas categorias de música brasileira.

O colombiano J Balvin, astro do reggaeton, lidera a lista geral com oito indicações, seguido pela espanhola Rosalía com cinco. Vários artistas e produtores receberam quatro indicações, incluindo El David Aguilar, Jorge Drexler, Kany García e Natalia Lafourcade.

Os indicados ao Grammy Latino são escolhidos por meio dos votos dos membros internacionais da Academia Latina da Gravação, representando todos os gêneros e disciplinas criativas, incluindo artistas da gravação, compositores, produtores, músicos, engenheiros de som e engenheiros de estúdio. Os indicados de 2018 foram selecionados entre os quase 14.000 projetos registrados em 49 categorias.

Os membros votantes começam a rodada final da votação online no dia 28 de setembro de 2018.

Veja a lista de indicados nas principais categorias do Grammy Latino 2018:

Álbum do Ano

Prometo – Pablo Alborán

Vibras – J Balvin

Caravanas – Chico Buarque

Salvavidas De Hielo – Jorge Drexler

Siguiente – El David Aguilar

Soy Yo – Kany García

Musas (Un Homenaje Al Folclore Latinoamericano En Manos De Los Macorinos), Vol. 2 – Natalia Lafourcade

¡México Por Siempre! – Luis Miguel

Encanto Tropical – Monsieur Periné

Cuando El Río Suena… – Rozalén

Melhor Fusão/Interpretação Urbana

Mi Gente – J Balvin Con Willy William Featuring Beyoncé

Internacionales – Bomba Estéreo

Yo contra Ti – Ayo

Sua Cara – Major Lazer Featuring Anitta & Pabllo Vittar

Malamente – Rosalía

Melhor canção “urban” – prêmio para compositores

Downtown – Anitta, J. Balvin, Justin Quiles & Alejandro Ramírez

Dura – Daddy Yankee, Urbani Mota Cedeño, Juan G. Rivera Vazquez e Luis Jorge Romero

Mi Cama – Rene David Cano, Andy Clay, Karol G, Antonio Rayo e Omar Sabino

Sensualidad – J Balvin, Bad Bunny, Juan M. Frías, Luian Malave, Prince Royce, Edgar Semper e Xavier Semper

X (Equis) – J. Balvin, Nicky Jam & Juan Diego Medina Vélez

Melhor Álbum Instrumental

Recanto – Yamandu Costa

Jacob 10zz – Hamilton De Holanda Trio

Aluê – Airto Moreira

No Mundo dos Sons – Hermeto Pascoal & Grupo

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira

Mano Que Zuera – João Bosco

Caravanas – Chico Buarque

Edu, Dori e Marcos – Edu Lobo, Dori Caymmi e Marcos Valle

Campos Neutrais – Vitor Ramil

Deus É Mulher – Elza Soares

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

Noturno – Anaadi

Amor É Isso – Erasmo Carlos

Dona de Mim – Iza

Ana Vilela – Ana Vilela

Xenia – Xenia

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

Recomeçar – Tim Bernardes

Relax – Kassin

Lenine em Trânsito – Lenine

Casas – Rubel

Ecos do Acaso e Casos de Caos – Jay Vaquer

Melhor Álbum de Samba/Pagode

Alô Vila Isabeeeel!!! – Martinho Da Vila

Prazer, Eu Sou Ferrugem – Ferrugem

Munduê – Diogo Nogueira

Amor e Música – Maria Rita

Só Vem! Ao Vivo – Thiaguinho

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Sentimento de Mulher – Solange Almeida

70 Anos – As Galvão

Contraste – Naiara Azevedo

Elas em Evidência – Chitãozinho & Xororó

Dois Tempos, Parte 2 – Zezé Di Camargo & Luciano

Sou do Interior (Ao Vivo) – Fernando & Sorocaba

Bem Sertanejo (O Show) – Michel Teló

A lista completa de indicados está no site do Grammy Latino.