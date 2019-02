Chico Anysio segue sem previsão de alta

O comediante Chico Anysio continua internado no hospital Samaritano, em Botafogo, na zona Sul do Rio. Segundo boletim médico assinado pelo médico Luiz Cesar Cossenza Rodrigues, e divulgado nesta sexta-feira (17), o paciente apresenta sinais de melhoras cardíaca e pulmonares e já passa o dia fora do respirador, embora à noite conte com suporte mecânico para respirar. O paciente apresenta boa recuperação e se alimenta de líquidos. Seu quadro clínico é considerado estável.

A internação aconteceu no último dia 02 de dezembro e Anysio foi submetido, nesse intervalo, a uma angioplastia, procedimento que desobstrui as artérias. Durante o período pós-operatório o paciente apresentou novo quadro de falta de ar, tendo sido diagnosticado um tamponamento cardíaco, que acontece quando o sangue se acumula entre as membranas que envolvem o coração (pericárdio). Ainda não há previsão de alta.