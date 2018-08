Cher diz que foi chamada de ‘velha e nada sexy’ por diretor de Hollywood

Cher revelou que foi chamada de “velha demais e nada sexy” pelo diretor George Miller, em 1986, durante a produção do filme As Bruxas de Eastwick (1987). O ator Jack Nicholson também teria reforçado a declaração. A cantora e atriz de 72 anos contou a história durante um show em Atlantic City no último fim de semana, segundo o site da revista The Hollywood Reporter.

Cher afirmou que estava com receio de fazer 40 anos, em 1986, mas deixou o medo de lado ao ter uma festa de aniversário “fantástica”. “Naquela manhã, meu telefone tocou e o homem disse: ‘Oi, Cher, é o George Miller’. (…) Ele era o diretor de As Bruxas de Eastwick. Ele disse: ‘Eu só queria ligar e dizer que eu não quero você no meu filme, Jack Nicholson e eu achamos que você está velha demais e não é nada sexy’. Bom dia, 40!”, contou.

A cantora disse que começou a chorar com a declaração. “Eu estava de coração partido. Eu queria tanto fazer esse filme. Geralmente, em Hollywood, se você insulta alguém, você logo desliga. Mas ele não queria desligar. Ele queria me dizer tudo: ‘Eu odeio seu jeito de andar e falar, não gosto da cor do seu cabelo, não gosto do seu cabelo’.”

Cansada dos desaforos, Cher respondeu: “Finalmente, eu disse: ‘Ok, olhe aqui. Você não me encontrou embaixo de uma pedra. Eu fui indicada ao Oscar por Silkwood: O Retrato de uma Coragem. E eu ganhei o prêmio de melhor atriz do Festival de Cannes por Marcas do Destino. Então, tchau'”.

No fim das contas, Cher se tornou uma das protagonistas do filme de Miller, atuando ao lado de Nicholson, Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer.