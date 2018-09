Chega ao fim o casamento da cantora Anitta

O casamento da cantora Anitta com o empresário Thiago Magalhães chegou ao fim. A assessoria da cantora confirmou a separação neste sábado. “A decisão foi tomada de comum acordo. A amizade, a admiração e o carinho permanecem”, disse a assessoria em nota.

A cantora anunciou que estava namorando Thiago em julho de 2017 e casou em novembro, durante a gravação do clipe Is That For Me, na Amazônia. O casamento foi realizado por um pajé, em cerimônia íntima.

(com Estadão Conteúdo)