Chazelle sobre nave que levou Armstrong à Lua: ‘iPhone tem mais recursos’

O cineasta Damien Chazelle, o mesmo de La La Land – Cantando Emoções, levou para seu novo filme, O Primeiro Homem, a habilidade de usar a câmera de modo não convencional. Para narrar a empreitada de Neil Armstrong à Lua, Chazelle não observa o protagonista (vivido por Ryan Gosling) de fora e prefere entrar na nave com ele, mostrando a instabilidade da tecnologia dos anos 1950 e as dificuldades e temores da missão.

“Eu queria que o público sentisse o quão assustador foi, como as naves eram frágeis. Seria inacreditável se elas sobrevivessem em uma estrada, quem dirá no espaço”, diz Chazelle em vídeo concedido em primeira mão a VEJA. “Há mais recursos no iPhone do que durante toda a jornada para a Lua.” Confira a seguir os comentários do diretor e do elenco sobre a tecnologia da época.

O Primeiro Homem chega aos cinemas brasileiros em 18 de outubro.