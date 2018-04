Charlize Theron teve depressão ao engordar 23 kg para filme

Charlize Theron ganhou 23 quilos para interpretar Marlo, protagonista do filme Tully. A personagem é uma mulher mãe de três filhos, fatigada com o dia a dia da família e do trabalho. Em entrevista para o Entertainment Tonight, a atriz sul-africana conta que a mudança física alterou seu humor e a fez entrar em depressão.

“Eu queria me sentir como aquela mulher. E ganhar peso foi a melhor maneira de me aproximar de sua realidade. Foi uma surpresa pra mim. Fui atingida com força pela depressão. Pela primeira vez na minha vida comi tanto alimento processado e ingeri muita bebida com açúcar. Eu não era uma companhia agradável na época”, conta.

Segundo ela, seus filhos se referem ao momento como “o filme em que a mamãe tinha uma grande barriga”.

Atriz Charlize Theron antes e durante gravações do filme “Tully” Atriz Charlize Theron antes e durante gravações do filme “Tully”

Apesar do difícil processo para engordar, ela garante que perder os quilos foi um “inferno”. “Demorei um ano e meio”, conta sobre o tempo que ficou em dieta. “Foi uma longa jornada. Fiquei preocupada, pois quando engordei para Monster (filme de 2003), eu parei de comer besteira por cinco dias e já estava bem. Mas o corpo aos 27 anos é bem diferente do corpo aos 43, e meu médico me fez entender isso.”

Tully, do diretor Jason Reitman (o mesmo de Juno), está previsto para chegar no Brasil em 24 de maio.