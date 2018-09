Boas cervejarias e choperias para conhecer em Recife

+ CAMPEÃO: A melhor carta de cervejas de Recife é do BeerDock

Apolo Beer Cafe

Mais de 100 rótulos compõem a seleção de cervejas, que prioriza as produções pernam bucanas, com aproximadamente trinta marcas. Para harmonizar com o torresmo de barriga suína (R$ 19,90), a sugestão é o chope Capunga Lager (R$ 8,00, 300 mililitros), frequente em uma das seis torneiras. A alemã Paulaner Weiss Naturtrub é encontrada por R$ 28,90 (500 mililitros). Para beliscar, a costelinha assada na cerveja IPA vem acompanhada de batata rústica e molho barbecue (R$ 35,90, 450 gramas). Na carta de cafés, o cliente encontra cerca de trinta itens. Rua do Apolo, 164, Bairro do Recife, ☎ 3088-8091 (50 lugares). 12h/20h (qui. até 22h; sex. até 0h; sáb. 18h/0h; fecha dom.). Aberto em 2015.

Beer House

A casa oferece cerca de 160 rótulos de quinze nacionalidades, como a alemã weissbier Weihenstephaner (R$ 34,00) e a pilsen 1795 (R$ 25,00), da República Checa, ambas em garrafas de 500 mililitros. Entre as locais, a pernambucana Capunga Lager (R$ 12,00, 500 mililitros) sempre está disponível em uma das duas torneiras de chope — o outro bico tem oferta rotativa. O cliente pode petiscar uma das dez opções de espetinho, caso do de carne de sol com queijo de coalho (R$ 7,00), ou linguiças suína e bovina com mostarda alemã (R$ 16,00, 240 gramas). Rua do Espinheiro, 478, Espinheiro, ☎ 3033-4929 (26 lugares). 16h/3h (seg. e dom. até 0h). Aberto em 2015.

Capitão Taberna

Os rótulos são dinâmicos, variando de 150 a 200 opções. A inglesa Fuller’s IPA (R$ 29,90, 550 mililitros) pode ser harmonizada com linguiça artesanal suína de estilo alemão (R$ 29,90, 300 gramas). Para aplacar a fome, também faz sucesso o caldinho de feijão (R$ 7,00). Outras sugestões de bebida, a pernambucana DeBron Imperial Stout (R$ 27,90, 500 mililitros) e a belga trapista Rochefort 10 (R$ 49,90, 330 mililitros) figuram na carta, que abarca também a oferta de seis torneiras de chope. O local recebe bandas de MPB, pop rock e blues das 19h às 22h das sextas, sem cobrança de couvert. Rua João Tude de Melo, 77, Parnamirim, ☎ 3204-8668 (30 lugares). 15h/23h (seg. até 21h; sex. até 1h; sáb. 10h/1h; fecha dom.). Aberto em 2012.

Cervejaria Alphaiate

O cliente pode provar um dos 28 rótulos de cerveja enquanto degusta a porção de filé de agulha (R$ 39,00), como a belga Stella Artois (R$ 10,00, 275 mililitros). Outras opções são as weiss Patagônia (R$ 32,00, 740 mililitros), da Argentina, e Franziskaner (R$ 30,00, 500 mililitros), da Alemanha. Duas pessoas podem dividir camarão no azeite, guarnecido de pão francês (R$ 86,00). Nas sextas, a casa recebe bandas de blues, jazz e pop rock das 21h às 23h. No sábado, o som fica por conta de pickups de música eletrônica das 16h às 19h. Cobra-se couvert de R$ 12,00 nos dois dias. Rua Artur Muniz, 82, Boa Viagem, ☎ 96769786 (250 lugares). 11h/0h (seg., ter. e dom. 11h/23h). Aberto em 1993.

Cervejaria Laborada

Os proprietários e amigos de infância André Hime, André Araújo e André Azevedo abriram a cervejaria no fim de 2017. As oito torneiras dividem espaço no salão com mesas grandes e telões para exibição de jogos. Entre os cinco rótulos próprios estão a hop weiss e a american pale ale, servidas em copos de 330 mililitros (R$ 12,00) e 570 mililitros (R$ 18,00). Marcas locais, como a Ekäut (R$ 14,00 e R$ 20,00, do tipo stout), também estão representadas. Para harmonizar, sai da churrasqueira a barriga de porco marinada em cerveja e guarnecida de salada de repolho, acelga, tomate confitado e maionese de bacon (R$ 39,00). Rua do Espinheiro, 533, Espinheiro, ☎ 3877-5254 (70 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. 17h/1h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2017.

CiBrew

A casa só trabalha com os rótulos que ela mesma produz e que levam o nome Cervejaria Pernambucana. Onze revezam-se nas oito torneiras de chope, caso da blond e da session IPA (R$ 8,00, 300 mililitros). A rye hot chilli ale leva pimenta calabresa na receita (R$ 10,00, 300 mililitros). Para petiscar, há hambúrguer de fraldinha com cebola caramelada, mussarela e maionese de salsa e alho no pão brioche (R$ 15,00) ou carne prime ribs angus na parrilla com molho chimichurri e farofa de panko (R$ 50,00, para dois). Nas sextas ou sábados, tem som ao vivo com artistas locais de diversos ritmos, como forró estilizado, das 18h à 1h. Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 2832, Encruzilhada, ☎ 3127-0932 (30 lugares). 8h/17h (sáb. 9h/13h; fecha dom.). Aberto em 2014.

Marcolino Tap House

Doze torneiras despejam semanalmente 800 litros de chope artesanal no esquema self-service. Entre os sessenta rótulos disponíveis, a maioria é de Pernambuco, caso da Navegantes lager (R$ 5,90), mas há opções de outros estados — entre elas a gaúcha Roleta Russa Easy IPA (R$ 7,50) —, todas servidas em copo de 300 mililitros. As comidas preparadas pelo chef e sommelier Marco Uchôa levam nome de música, caso do mania de você, que consiste em uma porção de minicoxinhas com molho de goiabada (R$ 15,00, vinte unidades). De quinta a sábado, a partir das 22h, há shows de MPB e pop rock. Rua Capitão Zuzinha, 136, Boa Viagem, ☎ 3314-8009 (150 lugares). 18h/1h (sex. e sáb. até 3h). Aberto em 2018.