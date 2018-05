Cena de sexo em filme sobre Harry e Meghan desagrada a realeza

O filme sobre o casamento de Meghan Markle e Príncipe Harry usou e abusou da criatividade para transformar o discreto relacionamento do casal em um dramalhão digno de TV, e não se acanhou em dar sua versão de momentos íntimos do casal. Uma passagem em particular, no entanto, teria causado desconforto à família real. Segundo a revista Vanity Fair, a cena de sexo entre os personagens da atriz e do príncipe – já presente no trailer do longa – desagradou bastante a realeza.

A informação foi divulgada pelo diretor de Harry & Meghan: A Royal Romance, Menhaj Huda, em entrevista ao veículo. Uma amiga da mulher de Huda estaria saindo com o assessor de imprensa do palácio, que lhe confidenciou os receios da família real quanto ao filme. “Ouvi dizer que eles estão realmente preocupados com a cena de sexo”, disse o diretor. Em encontro com os fãs em Beverly Hills, a produtora do longa, Meredith Finn, não se mostrou abalada com polêmica: “As pessoas fazem sexo”.

Harry & Meghan: A Royal Romance estreia no canal americano Lifetime no dia 13 de maio, seis dias antes da cerimônia real, em 19 de maio. Meghan será vivida pela atriz jamaicana Parisa Fitz-Henley (das séries Jessica Jones e Luke Cage), já o príncipe Harry será interpretado por Murray Fraser, da série Lost. A produção não tem previsão de ser exibida no Brasil.

Confira a cena no trailer abaixo: