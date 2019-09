Celulares serão lacrados em nova turnê de Madonna, avisa produção

Não vai dar para fazer Stories, lives, publicações em Facebook, Instagram, Twitter e muito menos marcar o amigo enquanto estiver nas dependências dos shows da nova turnê de Madonna. A empresa responsável pela venda dos ingressos mandou um e-mail aos compradores avisando que o evento será “uma experiência livre de telefones”.

“O uso de celulares, smartwatches, acessórios smart, câmeras ou dispositivo de filmagens não será permitido na área de performance”, diz a mensagem. A produção do espetáculo não retirará o celular das pessoas, mas durante a apresentação os aparelhos ficarão lacrados. Fotos só poderão ser feitas em áreas específicas. O comunicado termina com um aviso não muito agradável: “Quem insistir em usar o celular nas áreas proibidas será expulso do show”.

A turnê Madame X começa em 17 de setembro no BAM Howard Gillman Opera House, em Nova York. O início das apresentações foi adiado – anteriormente, estava marcado para o dia 12. Na ocasião, Madonna colocou a culpa na personagem criada por ela: “Madame X é perfeccionista e quer oferecer a experiência mais única, mágica e musical. Ela subestimou a quantidade de tempo que levaria para trazer esse tipo de experiência teatral intimista e quer que ela seja perfeita! Obrigada pela compreensão de vocês”, disse a rainha do pop.

Os locais dos shows, teatros menores do que os estádios e grandes casas a que está acostumada, foram escolhidos pela cantora para tentar criar uma atmosfera mais intimista. A turnê, que passará apenas pelos Estados Unidos e Europa, celebra o 14º disco da americana, lançado em 14 de junho.