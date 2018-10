O que não pode faltar numa sexta-feira à noite? Para muita gente, a espera de uns vinte minutos por uma mesa na varanda. E de mais cinco para capturar a atenção dos garçons, baratinados com tantos pedidos. E tem ainda aqueles minutinhos na fila do balcão de acepipes, onde ficam alinhados mais de 100 petiscos, de queijo prima donna a bolinho de salmão, passando por sushis e sashimis (R$ 10,39 cada 100 gramas). Falamos, é claro, do Celsin & Cia, um dos bares mais tradicionais da cidade. Sobre as 140 mesas de plástico, cercadas por frondosas copas, o que mais se vê são garrafas de cerveja Original, Serramalte ou Stella Artois (R$ 12,90 cada uma, 600 mililitros) e tulipas de chope Brahma (R$ 7,90). Da seção de drinques, os mais requisitados são os badalados aperol spritz (R$ 20,90) e gim-tônica (R$ 19,90), esse último feito com Tanqueray London Dry. Acompanhada de mandioca cozida, a linguiça caseira apimentada (R$ 46,90) é um dos petiscos à la carte mais elogiados, assim como o bolinho de bacalhau (R$ 46,90, 24 unidades). Preparados na brasa, os espetinhos vêm escoltados por feijão-tropeiro e mandioca frita — o de picanha custa R$ 17,90; o de coração de galinha, R$ 13,90. Para uma refeição mais substanciosa, há pratos como o jorge braga, de picanha, arroz, feijão-tropeiro, fritas e ovo (R$ 37,90), e o pirarucu com arroz de brócolis, farofa de banana e batata sautée (R$ 93,80, para duas pessoas). Notou uma quantidade expressiva de crianças entre as mesas? Isso se deve ao enorme espaço kids, com direito a monitores, videogame e cozinha de brinquedo. Rua 22, 475, Setor Oeste, ☎ 3215-3043 (600 lugares). 17h/2h (sáb. a partir das 11h; dom. 11h/18h). Aberto em 1991.

