Celebridades se mobilizam para arrecadar fundos para a Austrália

Os terríveis incêndios que assolam a Austrália desde setembro do ano passado despertaram a solidariedade entre as celebridades. De acordo com o site local News, mais de 100 milhões de dólares já foram arrecadados desde que as mobilizações começaram. Dentre os famosos, a comediante australiana Celeste Barber assumiu a dianteira com uma vaquinha no Facebook que já ultrapassa os 25 milhões de dólares.

“A sua contribuição terá um impacto, quer você doe muito ou pouco. Qualquer coisa ajuda, muito obrigada pelo seu apoio”, escreveu a humorista na descrição da campanha.

O também australiano Chris Hemsworth, famoso por interpretar o herói Thor nos filmes da Marvel, revelou no Instagram que contribuiu com a quantia de 1 milhão de dólares. “Como vocês sabem, os incêndios na Austrália têm causado grande devastação. Eles continuam queimando e as temperaturas estão mais altas na região. Nós estamos em meio a essa situação e sabemos que serão tempos desafiadores pela frente”, declarou em vídeo na rede social. Além do dinheiro, Hemsworth também incentivou que os seus seguidores doassem e agradeceu o apoio de todos.

A atriz Nicole Kidman e o marido Keith Urban também se mobilizaram. “Todo o apoio, orações e pensamentos positivos da nossa família estão com os afetados pelos incêndios na Austrália. Doaremos 500.000 dólares ao serviço de controle de incêndios ruais (Rural Fire Service), que está dando tudo de si nesse combate”, escreveu o casal no Instagram. A mesma quantia foi doada pela cantora americana Pink, que lamentou o ocorrido no Twitter: “Estou devastada em ver o que está acontecendo na Austrália com esses incêndios horríveis”.

Já Phoebe Waller-Bridge, estrela da comédia Fleabag, encontrou uma maneira diferente de ajudar. A atriz irá leiloar o traje da grife Ralph & Russo que usou na cerimônia do Globo de Ouro no último domingo, 5, para arrecadar fundos para o país.

Caminho semelhante seguiu o ator de Stranger Things Dacre Montgomery, que criou uma campanha de arrecadação online no site GoFundMe. “Milhares de pessoas de todos os lugares do mundo doaram e conseguimos uma grande quantia em apenas 24 horas. E esse é só o começo. Vou aumentar a meta para 500.000 dólares para fornecer mais apoio financeiro à Cruz Vermelha, para que possam ajudar os afetados pelos incêndios”, escreveu depois de atingir a marca inicial de 250.000 dólares. O ator compartilhou ainda um vídeo sobre os incêndios alertando para o início de uma catástrofe ambiental e humanitária.

Publicidade

Nascido na Nova Zelândia e atualmente residindo na austrália, o ator Russell Crowe não foi ao Globo de Ouro em função dos incêndios no país. A ausência, porém, não impediu que ele se manifestasse. Uma carta escrita por ele foi lida por Jennifer Aniston ao anunciar Crowe como vencedor do prêmio de melhor ator por seu trabalho na minissérie The Loudest Voice. “Não se enganem, a tragédia que tem assolado a Austrália é motivada por alterações climáticas. Precisamos agir baseados na ciência, mover nossa força global de energia renovável e respeitar nosso planeta, este lugar único e maravilhoso. Só assim, teremos um futuro”, protestou o ator, que já havia doado 105.000 dólares em novembro do ano passado.

Publicidade

Famosos pelo ativismo ambiental, a família do naturalista australiano Steve Irwin — o caçador de crocodilos — não poupou esforços para salvar os animais. Donos de áreas de conservação ambiental no país e de um hospital que trata animais selvagens, Bindi Irwing revelou em um post no Instagram que o hospital da família já tratou cerca de 90.000 animais desde o início dos incêndios. “Quero que saibam que estamos a salvo. Não há focos de incêndio perto de nós ou das nossas áreas de conservação e estamos mais ocupados do que nunca”.

Desde setembro, os incêndios na Austrália mataram 24 pessoas, deixando milhares desabrigados. Além disso, mais de meio bilhão de animais foram mortos pelo fogo, que já consumiu uma área maior do que a do território da Bélgica. Segundo a UNICEF, a escala de devastação do desastre é sem precedentes e indica um longo período de recuperação.