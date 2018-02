Celebridades enfrentam frio no tapete vermelho em Berlim

Alguns flocos de neve teimavam em cair bem na hora do tapete vermelho do filme de abertura do 68º Festival de Berlim, na noite da quinta-feira (15). O diretor de Isle of Dogs (“ilha dos cachorros”, na tradução livre do inglês), Wes Anderson, e parte do elenco de vozes da animação em stop-motion, entre eles Bill Murray, Bryan Cranston, Liev Schreiber, Jeff Goldblum, Tilda Swinton e Greta Gerwig, enfrentaram bravamente o frio de 1ºC com sensação térmica de -2ºC. Os homens e Swinton, pelo menos, estavam de smoking ou terno. Greta Gerwig combateu a temperatura baixa com um vestido decotado com os recortes cobertos por tule.

Na noite seguinte, seria a vez de Robert Pattinson e Mia Wasikowska, que compareceu à gala de Damsel, dos irmãos David e Nathan Zellner, com um vestido Givenchy preto decotado na frente e nas costas, sem mangas e com saia semitransparente.

Todo ano é assim. Enquanto o Festival de Cannes acontece na agradável primavera da Riviera Francesa, em maio, correndo o risco apenas de um pé de vento despentear atores e atrizes (que costumam apelar para os penteados presos), e Veneza, no quente e úmido fim de verão, em setembro, Berlim é em pleno inverno, numa cidade em que faz bastante frio. Até por isso, não há o mesmo glamour da “montée des marches”, a escadaria do Festival de Cannes, nem de Veneza, onde os atores e atrizes chegam de barco. Em Berlim, eles precisam aguentar sem fazer cara feia. Os fãs também encaram corajosamente, gritando para seus atores favoritos, que costumam corresponder – Pattinson ficou quase 20 minutos tirando selfies e dando autógrafos, com o maior sorriso no rosto. Em 2018 ninguém pode reclamar, já que a temperatura tem estado positiva até agora. No ano passado, os termômetros ficaram quase sempre bem abaixo de 0ºC.