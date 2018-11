CCXP 2018: Madura, feira aposta em novidades e bons convidados

A Comic Con Experience (CCXP) chega à maturidade em 2018. Depois de quatro edições, o evento parece, enfim, ter encontrado como se adaptar aos padrões brasileiros, sem perder a essência que o pauta fora do país.

Em 2014, alguns poucos atores coadjuvantes foram o suficiente para lotar a feira. O caráter de novidade, no entanto, não sustentaria o evento para sempre. Nos anos seguintes, a feira investiu em maneiras de manter o público cativo: Estandes interativos, brinquedos para adultos e centenas de lojas voltadas ao público geek. Numericamente, o esforço rendeu bons resultados. Na edição do ano passado, a CCXP atraiu 220.000 pessoas, batendo o recorde de público mundial.

“Nós criamos um formato de evento muito particular”, diz Ivan Costa, fundador da agência de quadrinistas Chiaroscuro e um dos organizadores da CCXP, que este ano acontece entre os dias 6 e 9 de dezembro. “Fora do Brasil, os estandes da Comic Con são muito simples, com o logo gigante da produtora no fundo, banners dos principais filmes e séries, uma mesa para sessão de autógrafos, outra para distribuir brindes, e acabou. Apesar de ser um formato consagrado, não funcionaria muito bem por aqui. A dinâmica do brasileiro no evento é outra.”

Faltava à CCXP, porém, uma boa estrutura — transitar pela feira em sua 2ª e 3ª edição era uma missão hercúlea — e conteúdo. Estúdios e produtoras costumam aproveitar o espaço das Comic Cons de San Diego e Nova York para lançar novidades e materiais exclusivos. Já no Brasil, os painéis serviam apenas como uma vitrine dos produtos. O primeiro problema foi amenizado em 2017, com o resultado da ampliação do espaço da São Paulo Expo, que passou por uma reforma nos últimos anos, além de corredores maiores.

Já a questão do conteúdo, a edição de 2018 promete dar conta do recado. Neste ano, a feira contará com atrações que farão o público geek salivar. Além de uma longa lista de convidados bastante populares, como Sandra Bullock e parte do elenco de séries como Stranger Things e Game of Thrones (veja lista abaixo), o evento vai contar com pré-estreias de filmes esperados, como WiFi Ralph: Quebrando a Internet, Aquaman e Creed II, além de outros materiais exclusivos. As mudanças devem atrair outro recorde de público, somando 260.000 pessoas, cerca de 18% a mais que em 2017.

Se a força das celebridades cresceu, a presença de marcas de vestuário, decoração, objetos colecionáveis e editoras caiu cerca de 15%, em relação a 2017. A diminuição pode aborrecer os mais consumistas, mas também pode ajudar no tráfego da multidão que vai circular pelo evento ao longo do fim de semana.

Ainda estão disponíveis ingressos para os dias 6 e 7 (quinta e sexta-feira, por 109,99 e 139,99 reais, respectivamente), no dia 9 (domingo, por 189,99 reais), além da entrada executiva para quem atua no mercado do gênero, o Unlock CCXP, por 1.699,99 reais, dando acesso a todos os dias do evento, além de palestras voltadas para a área de negócios. O evento acontece no pavilhão de exposições São Paulo Expo, na capital paulista.

VEJA vai cobrir a CCXP, desde a noite de quarta-feira, quando acontece a abertura para convidados e entradas VIPs, até o domingo. Acompanhe pelo nosso site e perfis nas redes sociais Facebook e Instagram.

Confira a relação dos principais convidados abaixo:

A atriz Sandra Bullock e Trevant Rhodes participarão de um painel da Netflix sobre o filme original Bird Box no domingo, 9. A adaptação do livro Caixa de Pássaros, de Josh Malerman estreia no dia 22 de dezembro no serviço de streaming.

Brie Larson como Capitã Marvel Brie Larson como Capitã Marvel

Brie Larson (ganhadora do Oscar de melhor atriz em 2016 por O Quarto de Jack) participará de um painel para falar sobre a Capitã Marvel no sábado, 8, ao lado de Sebastian Stan, o Capitão Invernal.

Shopie Turner e Jessica Chastain em cena do filme ‘X-Men: Fênix Negra’ Shopie Turner e Jessica Chastain em cena do filme ‘X-Men: Fênix Negra’

Sophie Turner (a Sansa Stark de Game of Thrones) e Jessica Chastain (Interestelar) participarão de um painel sobre o novo filme da franquia X-Men, Fênix Negra, na sexta-feira, 7. Sophie volta para o papel de Jean Grey e Jessica será uma nova vilã.

Michael B. Jordan e Florian Munteanu em ‘Creed II’ Michael B. Jordan e Florian Munteanu em ‘Creed II’

Michael B. Jordan (Pantera Negra) e o boxeador Florian Munteanu participarão de uma conversa sobre Creed II, que também será exibido em uma pré-estreia logo em seguida para os fãs brasileiros.

Maisie Williams como Arya Stark em ‘Game oh Thrones’ Maisie Williams como Arya Stark em ‘Game oh Thrones’

Os criadores da série Game of Thrones, David Benioff e D.B. Weiss, participarão de um painel sobre a produção da HBO, que volta para a sua última temporada em abril de 2019. Maisie Williams, a Arya Stark, e John Bradley, o Samwell Tarly, também participarão da conversa marcada para a quinta-feira, 6.

Parte do elenco infantil de Stranger Things (Caleb Mclaughlin, Noah Schnapp e Sadie Sink) também estará na CCXP. Os três terão um horário para falar sobre a terceira temporada da série, que retorna em 2019, no domingo, 9.

Cena do filme Shazam! Cena do filme Shazam!

A futura adaptação da DC Comics Shazam também ganhará destaque no evento. O protagonista Zachary Levi (Chuck) participará do painel da Warner Bros. no domingo, 9. A apresentação ainda contará com a presença de Justice Smith, que estrelará o filme Pokémon: Detetive Pikachu.

Cineastas

O diretor Chris Columbus (responsável por Esqueceram de Mim e os primeiros dois filmes da saga Harry Potter) é o homenageado internacional da Comic Con neste ano. Ele participará de um painel e sessões de fotos e autógrafos.

M. Night Shyamalan (de O Sexto Sentido e A Vila) apresentará um painel especial sobre o filme Vidro no sábado, 8. A produção é uma continuação de Corpo Fechado e Fragmentado.

Andy Serkis, conhecido por personagens como o Gollum de O Senhor dos Anéis e o César do remake de Planeta dos Macacos participará de um painel no sábado, 8, sobre o filme Mogli – Entre Dois Mundos, no qual é diretor. A produção estreia no dia 7 na Netflix.

Ainda para o serviço de streaming, o quadrinista brasileiro Gabriel Bá junto com o cantor Gerard Way apresentarão uma nova série que criaram juntos, The Umbrella Academy. Os atores Tom Hopper, David Castañeda e Emmy Raver-Lampman, que integram a o elenco da produção, também participarão do painel no sábado, 8.

Quadrinistas

Quadrinistas internacionais terão mesas no Artist’s Alleys durantes os quatro dias do evento, em que poderão conversar com o público, autografar livros e tirar fotos. Entre eles, estarão Tom Grummett (responsável pela saga Morte e Retorno do Superman), Scott Lobdell (que conduziu o arco Era de Apocalypse da Marvel Comics), John Romita Jr. (que participará da programação de 80 anos do Super Homem) e Joe Rubinstein (o escritor mais presente no Guia Oficial do Universo Marvel).