O ator Cauã Reymond foi parado em uma blitz da Lei Seca por volta da meia-noite, de sábado para domingo, no Rio de Janeiro. Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, Reymond teria se recusado a soprar o bafômetro, sido autuado e apresentado um condutor habilitado para conduzir seu automóvel.

A blitz aconteceu na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca.