Cauã Reymond fala de sexo gay em filme: ‘Foi tranquilo’

Em 2018, Cauã Reymond poderá ser visto no filme Piedade, no qual interpretará um homossexual e fará par romântico com o personagem de Matheus Nachtergaele. À edição de janeiro da revista CLAUDIA, o ator adiantou que o casal viverá momentos calientes. “Não quero dar spoiler, mas foi tranquilo transar com Matheus”, confessou.

Pai de Sofia, de 5 anos, Cauã conta que discute todos os seus trabalhos com a menina. “Espero que a Sofia sinta orgulho de mim e dos meus papéis”. No ano passado, ele se vestiu de mulher para o clipe Your Armies, da cantora Barbara Ohana, e relembrou a reação da filha: “Ela me viu provando as perucas loiras, usando make. No início, estranhou, mas eu contei que era o trabalho do papai”.

Ele também descartou a possibilidade de uma carreira internacional, se isso significar viver longe da menina — caso contrário, está aberto às oportunidades. “Nunca ficaria longe de Sofia. É muito mais importante ser pai do que profissional bem-sucedido”, afirmou.