Cats: trailer ‘estranho’ agradaria autor do livro, diz gestora de herança

O trailer de Cats pode até ter causado estranhamento em muita gente ao ser lançado, na semana passada, mas é possível que T.S. Eliot, o autor do livro de poemas que inspirou o musical da Broadway e o filme de Tom Hooper, gostasse do vídeo. É o que pensa a administradora do espólio do escritor, Clare Reihill.

“Os gatos no poema habitam um mundo levemente desajustado: às vezes os gatos parecem existir em um mundo normal de humanos, às vezes eles parecem habitar um mundo somente de felinos – nunca fica claro”, disse Clare em nota enviada ao jornal The Guardian.

“Acho que Eliot talvez gostasse da rica estranheza da confusão de limites entre humanos e gatos no trailer, o que mantém a inconstância do mundo dos poemas – ou, de fato, o surrealismo noturno de algo como Rhapsody on a Windy Night (poema que originou a música Memory). Ele também era um grande fã dos filmes de Jacques Tati, com seus ballets urbanos surreais.”

T.S. Eliot escreveu os poemas que compõem o livro Os Gatos em 1930. A coletânea foi publicada nove anos depois e inspirou o musical da Broadway e o longa que será estrelado por Judi Dench, Taylor Swift, Idris Elba, Jennifer Hudson e James Corden. O trailer da adaptação para o cinema, mesmo com esse elenco estrelado, desagradou o público, que foi às redes sociais reclamar dos híbridos de gatos com humanos.