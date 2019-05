Catherine Deneuve vive seu ‘último dia de vida’ em novo filme

O novo drama estrelado pela atriz francesa Catherine Deneuve, A Última Loucura de Claire Darling, acaba de ganhar seu primeiro trailer. O filme chega ao Brasil no dia 6 de junho, contando a peculiar história de uma mulher que acorda sabendo que aquele será seu último dia.

Moradora de um casarão antigo em Verderonne, na França, Claire decide vender tudo o que tem em casa e se desfazer de todas as memórias de uma vez. A movimentação, porém, atrai a atenção de Mary, sua filha com quem não fala há vinte anos.

Quem interpreta a filha da personagem de Deneuve, no filme, é sua filha na vida real – a atriz Chiara Mastroianni, fruto de um relacionamento com o ator italiano Marcelo Mastroianni nos anos 1970. As duas já trabalharam juntas em 1993, no primeiro papel de Chiara nos cinemas, no filme Minha Estação Preferida, que lhe rendeu uma indicação ao César como atriz-revelação.