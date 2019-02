Cate Blanchett se apaixona por outra no trailer de ‘Carol’

1. Cate Blanchett (Carol Aird) em cena do filme ‘Carol’ zoom_out_map 1 /14 Cate Blanchett (Carol Aird) em cena do filme ‘Carol’ (VEJA.com/Divulgação) Cate Blanchett (Carol Aird) em cena do filme ‘Carol’

2. Cate Blanchett (Carol Aird) em cena do filme ‘Carol’ zoom_out_map 2 /14 Cate Blanchett (Carol Aird) em cena do filme ‘Carol’ (VEJA.com/Divulgação) Cate Blanchett (Carol Aird) em cena do filme ‘Carol’

3. Cate Blanchett (Carol Aird) em cena do filme ‘Carol’ zoom_out_map 3 /14 Cate Blanchett (Carol Aird) em cena do filme ‘Carol’ (VEJA.com/Divulgação) Cate Blanchett (Carol Aird) em cena do filme ‘Carol’

4. Rooney Mara (Therese Belivet) em cena do filme ‘Carol’ zoom_out_map 4 /14 Rooney Mara (Therese Belivet) em cena do filme ‘Carol’ (VEJA.com/Divulgação) Rooney Mara (Therese Belivet) em cena do filme ‘Carol’

5. Rooney Mara (Therese Belivet) em cena do filme ‘Carol’ zoom_out_map 5 /14 Rooney Mara (Therese Belivet) em cena do filme ‘Carol’ (VEJA.com/Divulgação) Rooney Mara (Therese Belivet) em cena do filme ‘Carol’

6. Rooney Mara (Therese Belivet) em cena do filme ‘Carol’ zoom_out_map 6 /14 Rooney Mara (Therese Belivet) em cena do filme ‘Carol’ (VEJA.com/Divulgação) Rooney Mara (Therese Belivet) em cena do filme ‘Carol’

7. Rooney Mara (Therese Belivet) em cena do filme ‘Carol’ zoom_out_map 7 /14 Rooney Mara (Therese Belivet) em cena do filme ‘Carol’ (VEJA.com/Divulgação) Rooney Mara (Therese Belivet) em cena do filme ‘Carol’

8. Cate Blanchett em cena do filme Carol, um dos cotados ao Oscar 2016 zoom_out_map 8 /14 Cate Blanchett em cena do filme Carol, um dos cotados ao Oscar 2016 (Trailer/Reprodução) Cate Blanchett em cena do filme Carol, um dos cotados ao Oscar 2016

9. Cate Blanchett em cena do filme Carol, um dos cotados ao Oscar 2016 zoom_out_map 9 /14 Cate Blanchett em cena do filme Carol, um dos cotados ao Oscar 2016 (Trailer/Reprodução) Cate Blanchett em cena do filme Carol, um dos cotados ao Oscar 2016

10. Cate Blanchett em cena do filme Carol, um dos cotados ao Oscar 2016 zoom_out_map 10 /14 Cate Blanchett em cena do filme Carol, indicado em seis categorias do Oscar 2016 (Trailer/Reprodução) Cate Blanchett em cena do filme Carol, indicado em seis categorias do Oscar 2016

11. Cate Blanchett em cena do filme Carol, um dos cotados ao Oscar 2016 zoom_out_map 11 /14 Cate Blanchett em cena do filme Carol, indicado em seis categorias do Oscar 2016 (Trailer/Reprodução) Cate Blanchett em cena do filme Carol, indicado em seis categorias do Oscar 2016

12. Cena do filme ‘Carol’ zoom_out_map 12 /14 Cena do filme ‘Carol’ (VEJA.com/Divulgação) Cena do filme ‘Carol’

13. Cena do filme ‘Carol’ zoom_out_map 13 /14 Cena do filme ‘Carol’ (VEJA.com/Divulgação) Cena do filme ‘Carol’

14. Kyle Chandler (Harge Aird) em cena do filme ‘Carol’ zoom_out_map 14/14 Kyle Chandler (Harge Aird) em cena do filme ‘Carol’ (VEJA.com/Divulgação) Kyle Chandler (Harge Aird) em cena do filme ‘Carol’

Exibido em maio no Festival de Cannes, Carol arrancou elogios dos convidados, em especial pelas atuações de Cate Blanchett e Rooney Mara. Dirigido por Todd Haynes (Longe do Paraíso), o longa teve seu trailer divulgado nesta segunda e mostra quando Carol Aird, socialite interpretada por Cate, se apaixona pela balconista Therese Belivet (Rooney Mara). Ambientado na década de 1950, ele também exibe a elegância e os primeiros flertes das personagens do filme, que estreia em 20 de novembro do Estados Unidos e ainda não tem data para chegar ao Brasil.

LEIA TAMBÉM:

Com ‘Carol’, Cate Blanchett entra forte na disputa de melhor atriz

Cate Blanchett pede que repórteres façam perguntas ‘menos superficiais’

Cate Blanchett afirma ter um passado lésbico

Ao lado do marido Andrew Upton, Cate produziu a obra de mesmo nome da americana Patricia Highsmith, autora de outros livros adaptados ao cinema, como O Talentoso Mr. Ripley (1999) e Pacto Sinistro (1951). Phyllis Nagy, indicada ao Emmy pelo filme Mrs. Harris (2006), assina o roteiro adaptado.

Vencedora do Oscar de melhor atriz em 2014 por Blue Jasmine (2013), Cate é séria candidata ao mesmo prêmio no ano que vem por seu papel como Carol Aird. Já Rooney (Millenium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres) foi eleita a melhor atriz no Festival de Cannes por sua interpretação como Therese. Sarah Paulson (12 Anos de Escravidão) e Kyle Chandler (O Lobo de Wall Street) também estão em Carol.