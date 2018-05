Cate Blanchett diz que também foi assediada por Harvey Weinstein

Cate Blanchett também faz parte da longa lista de atrizes que afirma ter sofrido assédio sexual de Harvey Weinstein, produtor que desencadeou atuais movimentos contra abusos em Hollywood. Presidente do júri do Festival de Cannes, que começa na próxima terça-feira, dia 8, a atriz preferiu não se prolongar sobre como Weinstein lhe abordou. Segundo ela, não há a necessidade de aumentar a lista de fofocas ao redor do assunto, já que tais questões devem ser resolvidas na Justiça.

A revelação foi feita em entrevista para a revista especializada Variety. Ao ser diretamente questionada se já havia sido assediada pelo produtor, com quem trabalhou em vários filmes, entre eles O Talentoso Mr. Ripley (1999) e Carol (2015), Cate foi objetiva: “Sim. Como um predador, ele cerca primeiro quem é mais vulnerável. Eu tinha um pressentimento sobre ele. Várias vezes ele me disse, “nós não somos amigos’.” Sobre o significado da frase em tom de ameaça, ela responde que se negou a fazer coisas que ele lhe pediu.

A atriz, contudo, preferiu não especificar que tipo de coisas lhe foram solicitadas. “Ele é um exemplo de muitos homens por aí em diversas áreas. Por isso quero que essas pessoas sejam indiciadas. Temos que criar precedentes legais”, diz.

Ao ser novamente questionada sobre o fato de ter trabalhado com Woody Allen, também acusado de assédio, Cate voltou a dizer que “apontar o dedo” não é uma solução para o problema. “Sou a favor de que o caso seja reaberto na Justiça, pois é lá que está a solução.”