Caso Fan Bingbing: Após sumiço misterioso da atriz, filme é cancelado

A estreia do filme de guerra Air Strike, com Fan Bingbing e Bruce Willis, foi cancelada. O caso é mais um episódio da estranha situação em que se encontra a atriz chinesa, que ficou desaparecida por cerca de três meses, após ser acusada de evasão fiscal. O longa, que ainda conta com Adrien Brody no elenco, tinha data de lançamento marcada para o dia 26 de outubro nos Estados Unidos.

O diretor da produção, Xiao Feng, foi sucinto ao confirmar que o longa não estrearia mais: “Apenas deixem isso para lá”, disse ele na rede chinesa Weibo, segundo a revista americana Variety. “Minhas sinceras desculpas à equipe, ao time de distribuição e toda a audiência que tinha grandes expectativas com o filme”.

A decisão foi divulgada dias depois do apresentador de TV chinês Cui Yongyuan (o mesmo que acusou Bingbing de evasão fiscal) afirmar que os produtores do longa fraldaram o orçamento total do filme, declarado em 21,7 milhões de dólares. Yongyuan ainda disse que o longa foi usado para lavagem de dinheiro dentro do país.

Fan Bingbing voltou a usar as redes sociais no início de outubro. A atriz publicou um pedido de desculpas ao governo de seu país na plataforma Weibo, poucas horas depois de o Partido Comunista divulgar que ela devia cerca de 129 milhões de dólares em impostos e multas.

Confira abaixo o trailer do filme: