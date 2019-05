Caso de atrizes que fraudaram admissão em faculdades vai virar série

O escândalo envolvendo atrizes americanas – entre outros pais – que fraudaram o sistema de admissões em faculdades americanas vai ser transformado em minissérie. Segundo o site da revista The Hollywood Reporter, a produtora Annapurna Television comprou os direitos de adaptação do livro Accepted, que as jornalistas do jornal The Wall Street Journal Melissa Korn e Jennifer Levitz preparam sobre o caso. O roteirista D.V. DeVincentis (de American Crime Story) será responsável pela adaptação.

Em março, as atrizes Felicity Huffman (das séries Desperate Housewives e American Crime) e Lori Loughlin (da série Três É Demais) foram indiciadas por participação em um esquema que envolvia pagamento de propina para facilitar a admissão de suas filhas em universidades de elite dos Estados Unidos. No total, cinquenta pessoas foram acusadas formalmente no caso, entre pais de alunos, técnicos esportivos de faculdades e executivos de um curso preparatório para entrada na universidade.

O esquema funcionava de duas maneiras, de acordo com os promotores por trás da investigação: na primeira, pais pagavam uma empresa, que oferecia um curso preparatório, para que ela recrutasse pessoas para fazerem as provas admissionais no lugar dos alunos, ou para que corrigissem suas respostas; na segunda, a mesma organização subornava técnicos esportivos de universidades para que eles ajudassem os estudantes a ingressar nas faculdades como atletas, mesmo que eles não praticassem qualquer esporte.

Felicity Huffman já declarou que pretende se declarar culpada por ter pagado 15.000 dólares para que outra pessoa fizesse a prova admissional de sua filha. Já Lori Loughlin, que segundo a imprensa americana pagou cerca de 500.000 dólares para que suas duas filhas ingressassem na Universidade do Sul da Califórnia, se declarou inocente e foi acusada de ter participado de um esquema de lavagem de dinheiro.