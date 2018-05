Casamento real: os vestidos de noiva da monarquia britânica

O casamento da atriz americana Meghan Markle com o príncipe Harry, do Reino Unido, acontece neste sábado 19 em Windsor, na Inglaterra. Entre os grandes segredos guardados para a cerimônia está o vestido que será usado pela noiva, uma das surpresas mais esperadas pelo público.

Os fãs da família real especulam que o longo de Meghan será da grife britânica Ralph & Russo, a mesma responsável pelo vestido usado pela atriz para anunciar o noivado com o príncipe. No entanto, a informação não foi confirmada pelo Palácio de Kensington até agora.

No século XIX, a rainha Vitória estabeleceu uma tradição não-oficial que todos os vestido de noiva da realeza deveriam ser brancos. A regra, no entanto, já foi quebrada pela duquesa da Cornualha, Camilla Parker-Bowles, que era divorciada, no casamento com o príncipe Charles, o que pode abrir uma brecha para a atriz britânica, que já foi casada uma vez.

Os vestidos de noiva da realeza são marcantes no mundo da moda. O longo usado por lady Diana é considerado um dos mais icônicos mesmo após quase quarenta anos do seu casamento. O modelo desenhado pelo casal britânico David e Elizabeth Emanuel era feito de tafetá e tinha mais de 10.000 pérolas bordadas. Relembre alguns dos vestidos de noiva da monarquia britânica:

1. Diana Spencer zoom_out_map 1 /16 Diana, então princesa de Gales, no Palácio de Buckingham depois de seu casamento com o príncipe Charles na Catedral St. Paul, em 1981 (Royal Collection/Reprodução)

2. Kate Middleton zoom_out_map 2 /16 Kate Middleton em seu casamento com príncipe William, em 2011 (Royal Collection/Reprodução)

3. Camilla Parker-Bowles zoom_out_map 3 /16 Vestido usado por Camilla Parker-Bowles em seu casamento com o príncipe Charles, em 2005 (Royal Collection/Reprodução)

4. Sophie Rhys-Jones zoom_out_map 4 /16 Vestido de casamento de Sophie Rhys-Jones com o príncipe Edward, conde de Wessex (Royal Collection/Reprodução)

5. Elizabeth II zoom_out_map 5 /16 A futura rainha Elizabeth II em seu casamento com o príncipe Philip, em 1947 (Royal Collection/Reprodução)

6. Rainha-mãe zoom_out_map 6 /16 Lady Elizabeth Bowes-Lyon em seu casamento com o duque de York (mais tarde rei George VI) em 1923 (Royal Collection/Reprodução)

7. Rainha Mary zoom_out_map 7 /16 Princesa Mary de Teck (depois Rainha Mary), noiva do futuro rei George V, em 1893 (Royal Collection/Reprodução)

8. Princesa Beatrice zoom_out_map 8 /16 Princesa Beatrice, a filha mais nova da rainha Vitória, casou-se com o príncipe Henry de Battenberg, em 1885 (Royal Collection/Reprodução)

9. Princesa Helena zoom_out_map 9 /16 Princesa Helena se casou com o filho mais novo da rainha Vitória, o príncipe Leopoldo, em 1882 (Royal Collection/Reprodução)

10. Princesa Louise Margaret zoom_out_map 10 /16 Casamento da princesa Louise Margaret com o príncipe Arthur, duque de Connaught, em 1879 (Royal Collection/Reprodução)

11. Princesa Louise zoom_out_map 11 /16 Princesa Louise a sexta filha da rainha Vitória, casou-se com o marquês de Lorne em 1871 (Royal Collection/Reprodução)

12. Princesa Alexandra da Dinamarca zoom_out_map 12 /16 Vestido usado pela princesa Alexandra da Dinamarca em seu casamento com príncipe Albert, em 1863 (Royal Collection/Reprodução)

13. Princesa Helena zoom_out_map 13 /16 Princesa Helena em seu casamento com o príncipe Christian de Eslésvico-Holsácia, em 1866 (Royal Collection/Reprodução)

14. Princesa Alice zoom_out_map 14 /16 Vestido de casamento da princesa Alice com o príncipe Luis IV, grão-duque de Hesse, em 1862 (Royal Collection/Reprodução)

15. Princesa Vitória zoom_out_map 15 /16 Princesa Vitória em seu casamento com o príncipe Frederico III, em 1858 (Royal Collection/Reprodução)

16. Rainha Vitória zoom_out_map 16/16 Vestido usado pela rainha Vitória em seu casamento com o príncipe Albert, em 1840 (Royal Collection/Reprodução)

