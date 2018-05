Casamento real: os preparativos de uma festa para 100 mil pessoas

Às vésperas do casamento do príncipe Harry e Meghan Markle, a região de Windsor, na Inglaterra, já tem tudo preparado para receber os fãs da família real. Segundo a polícia local, são esperadas no mínimo 90.000 pessoas ao redor do Castelo de Windsor, em uma área que comporta cerca de 120.000 pessoas.

Seguranças e policiais são vistos ao longo de todo o trajeto do cortejo que levarão o casal após a cerimônia. Mais de cem banheiros químicos foram dispostos pelo caminho, assim como diversos trailers de comida e bebida, que servem desde café, lanches e sorvetes até bebidas alcoólicas.

Fãs de diversos países, como Estados Unidos e Austrália, começaram a montar acampamento para passar a noite e conseguir um lugar estratégico para ver o príncipe e sua princesa.

“Estamos juntos aqui para celebrar o amor. É um momento histórico”, diz Kate Marzari, 31 anos, que encarou 23 horas de voo da Austrália até Londres pelo evento.

