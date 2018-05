Casamento real: veja as fotos do vestido de noiva de Meghan Markle

Meghan Markle se casou com o príncipe Harry, do Reino Unido, na manhã deste sábado. A atriz americana usou um vestido desenhado pela estilista Clare Waight Keller, diretora de arte da marca francesa Givenchy.

Meghan subiu ao altar com um longo branco de cady de seda com pouco volume na saia. O modelo possui um decote canoa, que mostra parte dos ombros da atriz. O vestido ainda possui uma manga longa, deixando apenas parte do braço da noiva de fora.

De acordo com informações divulgadas pelo Palácio de Kensington, o véu de cinco metros de Meghan é feito de tule de seda e representa a flora e a união dos 53 países da organização intergovernamental Commonwealth. Para isso, flores são bordadas por todo o tecido.

Meghan conheceu a estilista responsável pelo vestido no começo de 2018. A britânica Clare Waight Keller se tornou, no ano passado, a primeira mulher a assumir a direção artística da Givenchy. Os sapatos da noiva foram feitos a partir de um modelo da mesma marca.