Casamento real: Meghan Markle usa diamante de 1893 em tiara

O segredo sobre a tiara de Meghan Markle para o seu casamento com o príncipe Harry, do Reino Unido, foi revelado. A atriz americana chegou à Capela de São Jorge do Castelo de Windsor, na Inglaterra, com um adereço feito para a rainha Mary em 1932. O diamante central do acessório foi dado à monarca em 1893.

A tiara foi dada para a rainha Elizabeth II em 1953. O adereço foi apenas emprestado para Meghan para a cerimônia. De acordo com informações divulgadas pelo Palácio de Kensigton, ela é feita de platina e possui diamantes de diferentes tamanhos cravejados.

A tiara foi feita especialmente para acomodar a pedra central, que foi dada para a então princesa Mary como presente no seu casamento com o príncipe George, em 1953.

Além da coroa, Meghan usou brincos e um bracelete da marca francesa Cartier.