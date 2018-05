Casamento real é o quinto evento ao vivo mais visto no YouTube

A transmissão do casamento do príncipe Harry e a atriz americana Meghan Markle fez enorme sucesso no YouTube no último sábado. Com mais de 11 milhões de visualizações, a cerimônia se tornou o quinto evento ao vivo mais visto na história da plataforma.

O Reino Unido foi o país que mais acompanhou o evento no YouTube, e os Estados Unidos, antiga colônia britânica, foi o segundo país com mais visualizações. Alemanha, Rússia e Austrália completam o ranking dos cinco países que mais assistiram ao evento.

Toda a preparação para o casamento também deu resultados para a família real no Instagram: o perfil The Royal Family (@theroyalfamily) ganhou mais de 1 milhão de seguidores nos últimos cinco dias, segundo a empresa de inteligência Airfluencers. Já o Kensington Palace (@kensingtonroyal), perfil oficial dos príncipes William e Harry na rede social, cresceu 26,5% nos últimos dias: ganhou 1,3 milhão de novos seguidores, chegando a 5,7 milhões.

O levantamento da influência do tema nas redes sociais constatou que desde o dia 17 de maio, foram contabilizados mais de 260.000 tuítes sobre o casamento. 19 de maio, data da cerimônia, foi o dia de maior interação, totalizando 159.861 postagens. Já no Instagram a hashtag #royalwedding foi publicada 1,2 milhão de vezes.