Casamento real: buquê de Meghan Markle tem homenagem para a princesa Diana

Meghan Markle caminhou pela Capela de São jorge na manhã deste sábado para encontrar o príncipe Harry, do Reino Unido, no altar do Castelo de Windsor, na Inglaterra. O buquê carregado pela noiva foi criado com muitos significados. Entre as flores escolhidas pelo arranjo, estavam Não-me-esqueças, as favoritas da princesa Diana, a mãe de Harry.

De acordo com o Palácio de Kensington, o casal escolheu a flor especialmente para homenagear Diana neste dia especial. O pequeno arranjo ainda contou com ervilhas-de-cheiro perfumadas, lírio-do-vale, astilbe, jasmim, astrantia e raminhos de murta, todas amarradas com uma fita de seda crua naturalmente tingida.

Flores foram colhidas pessoalmente pelo príncipe Harry na sexta-feira para integrar o buquê. Seguindo outra tradição, os buquês da família real são feitos com flores de murta – planta ligada à Afrodite, a deusa do amor na mitologia grega. A rainha Victoria, após seu casamento com o príncipe Albert, em 1840, cultivou a flor no jardim de Osborne House, uma das residências da realeza, de onde saem os ramos para o acessório.

Para onde vão o buquê e a decoração do casamento?

Nada de jogar o buquê para os convidados. A família real segue uma antiga tradição em relação ao destino do arranjo floral desfilado por suas noivas. Em 1923, a rainha-mãe Elizabeth, após o casamento com o rei George VI, deixou seu buquê sob o túmulo em homenagem ao “Soldado Desconhecido”, na Abadia de Westminster. O hábito foi mantido pelas noivas que vieram depois, caso da rainha Elizabeth II e Kate Middleton. Apesar de parecer mórbido, túmulos (discretos) são comuns tanto na Abadia quanto na Capela de São Jorge, em Windsor.

O monumento ao soldado desconhecido, como diz o nome, é um tributo aos muitos militares mortos em guerras pela Inglaterra, que não tiveram seus corpos reconhecidos pelos familiares.

Buquê usado por Kate Middleton em seu casamento sobre túmulo na Abadia de Westminster, em Londres – 30/04/2011 Buquê usado por Kate Middleton em seu casamento sobre túmulo na Abadia de Westminster, em Londres – 30/04/2011

Kate Middleton e Príncipe William passam ao lado do túmulo do Soldado Desconhecido, na Abadia de Westminster, após cerimônia de casamento – 29/04/2011 Kate Middleton e Príncipe William passam ao lado do túmulo do Soldado Desconhecido, na Abadia de Westminster, após cerimônia de casamento – 29/04/2011

Decoração

A florista Philippa Craddock foi a escolhida para cuidar dos arranjos decorativos do casamento de Meghan e Harry. Folhagens e flores locais, que crescem no parque de Windsor, foram as eleitas. As flores da decoração entraram na agenda social do casal: após a festa, os arranjos serão distribuídos em organizações de caridade.

