Há oito anos que o paulista Matheus Zanin, 33 anos, trabalha na equipe de operações do Rock in Rio. Neste domingo, 29, além de caminhar pelos bastidores do evento, ele caminhou até um altar montado na Cidade do Rock para se casar com Fernanda Herz, 32 anos, coordenadora de parcerias do festival.

Os dois – adivinhe – se conheceram na edição de 2015 do Rock in Rio. O encontro ocorreu durante o show da banda Queen – ambos estavam na fila da tirolesa, um dos brinquedos mais procurados da festa.

Era a primeira vez que a carioca trabalhava no festival. Ela pediu um isqueiro; ele, um beijo. Naquela primeira conversa, só ela recebeu o que solicitara. “A Fernanda disse não porque estava trabalhando”, disse o operador de serviços, rindo.

Quatro anos depois do primeiro encontro, a união acabou formalizada no próprio Rock in Rio. O pedido de casamento foi feito há três meses por ela, após sair de uma reunião do evento. “Não tinha outro lugar melhor para a gente casar”, contou Fernanda que estava com o tradicional vestido branco de noiva, mas, como boa roqueira, de tênis.

O casamento começou pontualmente às 17h30, afinal os noivos ainda iriam trabalhar ao longo da noite. A cerimônia, apenas no civil, foi realizada numa estrutura em forma de capela erguida numa área do evento chamada de Rota 85. Uma capela que, em sua torre, ostentava a marca de um dos patrocinadores do evento.

Durante o casamento, a capela foi cercada por centenas de pessoas. Lá dentro havia em torno de 40 convidados. Um deles, Daniel Herz, irmão da noiva, disse a VEJA que aquela seria a melhor festa de casamento de todas – uma referência aos shows que seriam realizados em seguida.

Após o sim, os dois cortaram o bolo, trocaram de roupa e voltaram ao batente. “Preciso ver o que está acontecendo”, explicou Fernanda.