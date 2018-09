O melhor bolo de rolo de Recife é da Casa dos Frios

É difícil um turista desembarcar no Recife sem a missão de incluir na bagagem de volta ao menos um bolo de rolo. Declarado Patrimônio Cultural e Imaterial de Pernambuco em 2008, o emblemático quitute deve muito de sua popularidade à Casa dos Frios, especialmente a Fernanda Dias, a matriarca da família proprietária: na década de 70, ela decidiu levar para o balcão de delícias do empório a receita caseira do doce, que era preparada para seus filhos pela funcionária Ana Maria Soares. De lá para cá, os pontos de venda se multiplicaram e extrapolaram os limites geográficos do estado — nos últimos tempos, surgiram quiosques até mesmo em aeroportos de outras sete capitais, como Curitiba, São Paulo e Belém, o que fez a demanda subir para 800 quilos do produto por dia. A necessidade de preparar bolos de rolo em série, contudo, em nada alterou o passo a passo original. Na fábrica, que fica na Zona Sul da cidade, um time de vinte confeiteiros faz a massa de pão de ló finíssima e a enrola manualmente, intercalando-a com o recheio na mesma espessura. Há versões de chocolate e de doce de leite, mas nenhuma é mais apreciada que a tradicional, de goiabada, vendida nas lojas da capital por R$ 24,90, R$ 43,00 ou R$ 76,00, com 420 gramas, 900 gramas e 1,9 quilo, respectivamente. Aos 83 anos, à frente de seis filhos, dezessete netos e seis bisnetos, dona Fernanda continua dando expediente diário na loja das Graças, onde faz questão de apresentar outras famosas receitas açucara das da casa, como o bolo souza leão (R$ 34,90 o quilo), e cuida pessoalmente do bufê de almoço (R$ 65,90 o quilo; aos sábados, domingos e feriados, o preço sobe para R$ 74,90), servido a partir do meio-dia. Boa de papo, ela também é uma ótima guia para quem deseja percorrer as gôndolas repletas de frios e queijos importados, massas frescas, antepastos e carnes, entre outros itens, e a adega, na qual descansam cerca de 2 000 rótulos, muitos deles portugueses ou de importação exclusiva. Avenida Domingos Ferreira, 1920, Boa Viagem, ☎ 3325-0676. 8h/21h (dom. até 18h). Avenida Rui Barbosa, 412, Graças, ☎ 2025-0220. 8h/21h (dom. até 18h). Aberto em 1957.

2º lugar: Sabor da Casa

3º lugar: Sabor de Beijo

+ Confira os melhores endereços da cidade