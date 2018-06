Casa Di Paolo faz o melhor galeto da Serra Gaúcha

A inspiração do banquete oferecido pela marca veio da passarinhada, tradição de berço italiano na qual pequenas aves de caça eram assadas e servidas em datas festivas. Nos atuais doze endereços da rede comandada por Paulo Geremia, o galeto tem o protagonismo na refeição. Uma mistura de sálvia, orégano, cebola, alho, azeite e cerveja tempera os franguinhos de 500 gramas, que recebem também um banho de vinho branco antes de ir para a brasa. O resultado é uma carne suculenta, protegida por uma camada crocante e aromática. Por R$ 75,00, o cliente ainda se farta de pão caseiro produzido no restaurante, sopa de capelete, saladas de alface e de batata, folhas de radicchi hidropônico com bacon, polenta frita e brustolada. Não perca o queijo à doré, dourado por fora e macio por dentro. Na etapa mais substanciosa, espaguete, tortéi e nhoque podem ser combinados a seis tipos de molho: tradicional (ao sugo com frango), de tomate seco, aos quatro queijos, de cogumelo seco, nocciole (peito de chester, nozes e requeijão) e alho e óleo. Para adoçar, há sagu com creme, pudim de leite e ambrosia. O cuidado com a personalização da grife se estende à carta de vinhos. A vinícola Valmarino assina exemplares de cabernet sauvignon, tannat e merlot que levam o selo da Di Paolo. Cada garrafa custa R$ 40,00.

BR-470, km 221, Tamandaré, Garibaldi, ☎ (54) 3463-8505 (110 lugares). 11h30/15h e 19h/23h (domingo só almoço). Mais onze unidades. Aberto em 1994. $$

Confira os segundo e terceiro lugares:

2º lugar: Nonno Mio

3º lugar: Galeteria Alvorada