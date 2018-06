Carrie Fisher se envolveu com Freddy Mercury e Bowie, diz biografia

Uma nova biografia de Carrie Fisher afirma que a atriz, famosa como a Princesa Leia da saga Star Wars, teve casos com Freddie Mercury e David Bowie. Segundo o livro, assinado por Darwin Porter e Danforth Prince, a artista foi apresentada aos músicos quando tinha 17 anos, durante uma festa. As informações são do site NME, que teve acesso em primeira mão à publicação.

Os autores creditam a informação a Joan Hackett, uma antiga amiga de Fisher. Na época, tanto o vocalista do Queen quanto Bowie tinham outros relacionamentos. A intérprete da princesa Leia teria confidenciado à amiga que Bowie vivia à base de cocaína, e se alimentava apenas de leite. Hackett também afirmou que Carrie não queria interferir no relacionamento de Freddie Mercury com uma jovem chamada Mary Austin, sua namorada na época, mas o cantor a teria seduzido.

A biografia não abordará só a vida de Carrie Fisher, mas também a de sua mãe, Debbie Reynolds. O convite para a tal festa, na verdade, teria sido feito a Debbie por Mick Jagger. O livro será lançado na Inglaterra em julho.