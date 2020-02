Apresentadora britânica Caroline Flack é encontrada morta aos 40 anos

A apresentadora de TV britânica Caroline Flack, de 40 anos, foi encontrada morta em seu apartamento, em Londres. A informação foi confirmada por sua família à BBC.

Caroline trabalhou em programas a exemplo de “The Xtra Factor” e “I’m a Celebrity… Get Me Out of Here NOW!”. Ela também esteve frente do reality show de relacionamentos “Love Island” desde 2015. Em dezembro do ano passado, no entanto, precisou se afastar da atração após acusações de que teria agredido seu então namorado com uma lâmpada. Seu julgamento estava previsto para o próximo mês.

De acordo com portais britânicos, o advogado da família teria afirmado que a causa da morte foi suicídio. Diante do caso, a família pediu “respeito à sua privacidade” e que não tentasse contata-los nem fotografá-los.