Carol Ribeiro – modelo apresentadora e mãe de atleta

A modelo e apresentadora do TNT Carol Ribeiro tem 1,82 metro. Seu filho, João Felipe, com 14 anos, já bateu a estatura dela: tem 1,89 — e ainda está crescendo. A família pensou que João seguiria os passos da mãe, mas ele prefere as quadras à passarela. O garoto joga basquete há três anos pelo Clube Athletico Paulistano, em São Paulo, na categoria de base. “O João treina cinco vezes por semana”, diz Carol. “Morro de orgulho, mas digo que ele não pode descuidar da escola.”