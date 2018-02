Carnaval de São Paulo começa com versão kids de bloco

Um dos blocos mais tradicionais de São Paulo, a Confraria do Pasmado desfilou neste sábado de Carnaval com a sua versão Kids, o Pasmadinho. Com filhos de todas as idades fantasiados, são os pais quem mais curtem.

“Esse bloco é legal porque a galera que desfila desde o começo do Pasmado já virou pai e mãe e agora pode aproveitar de outra forma”, explicou Bernardo Neves, de 35 anos, que estava acompanhado da esposa e dos dois filhos, Teo, de 5 anos, e Kim, 4.

De tutu de bailarina, o pai de dois Homens-Aranha disse não ser fã dos blocos grandes, algo que a versão adulta do Pasmadinho se tornou. “O Pasmado ficou muito cheio, não dá mais.”

O bloco, que sai em Pinheiros, na Zona Oeste, também trouxe gente que não conhecia o Pasmado. O vendedor Welington Fernandes descobriu o Pasmadinho procurando por opções para as crianças.

“Achamos esse e resolvemos trazer as crianças. Depois aproveitar para levar para comer fora, curtir um dia de boa nesse Carnaval”. Ele estava acompanhado da esposa, Cássia, do sobrinho super homem de 7 anos e das filhas gêmeas, de 5 anos.

“É uma opção cultural, né? Tem que ter para as crianças também”, afirmou.