Carnaval de Bruna Marquezine se converte em ação de marketing

O Carnaval de Bruna Marquezine está mais para golpe publicitário. Pelo menos, segundo o Instagram da atriz. Musa do Bloco da Favorita, que desfilou na manhã deste sábado no calçadão de Copacabana, ela fez duas publicações na rede social, ambas patrocinadas.

Na primeira foto, ao lado de várias globais fantasiadas, Bruna marcou duas hashtags promocionais de uma marca de chicletes. Na segunda, um retrato seu, comentou sobre a loja de onde saiu seu modelito exclusivo: um sutiã de pedras que escondia apenas os mamilos e um hot pants branco. El ainda usava um brinco que cobria as laterais das orelhas, com as letras B e N de cada lado, representando as iniciais dela e do namorado, o craque Neymar.

No bloco, criado pela promotora de eventos Carol Sampaio, Bruna se cercou de famosas, como Paloma Bernardi, Ticiane Pinheiro, Juliana Alves, Sheron Menezzes, Larissa Manoela, Rafa Brittes, Fernanda Motta e Thaila Ayala. Em vez de samba, o ritmo que prevaleceu foi o funk carioca.